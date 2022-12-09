В Омской области с 2023 года почти в 3 раза вырастут тарифы на техосмотр

Фото: Артем КИЛЬКИН
В Омской области почти в три раза вырастут тарифы на техосмотр как легковых, так и грузовых автомобилей.
Согласно постановлению, подписанному вице-губернатором Валерием Бойко, тарифы на технический осмотров авто и мотоциклов будут увеличены в 2023 году.
Так, с 2023 года за техосмотр мотоцикла придется заплатить 321 рубль вместо 125 рублей. За техосмотр - легкового автомобиля 913 вместо 376 рублей. Стоимость технического осмотра грузовика до 3,5 тонн вырастет с 401 до 999 рублей, а с 3,5 тонн до 12 тонн - с 789 до 1821 рубля. В новом году за грузовую машину более 12 тонн надо будет отдать 1966 вместо 852 рублей.
Напомним, последний раз тарифы на техосмотр в Омской области поднимали 7 лет назад - в 2015 году.
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