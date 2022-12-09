В Омске частично отменили запрет на продажу алкоголя вблизи учебок для мобилизованных

В поселке Светлый сухой закон перестанет действовать 21 декабря. Однако к тому моменту региональное правительство или мэрия может выпустить постановление, продляющее его действие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в очередной раз продлили запрет на продажу алкоголя на территории вблизи учебного центра для мобилизованных в поселке Черёмушки. Он будет действовать до Нового года.

Согласно постановлению регионального правительства, опубликованному 8 декабря, запрет на продажу спиртного в поселке Черемушки будет действовать до 31 декабря 2022 года. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Примечательно, что продлять запрет на территории вблизи 242-го учебного центра ВДВ, расположенного в поселке Светлом.

Напомним, ранее мэр Омск Сергей Шелест подписал постановление, продляющее сухой закон на территориях в близи учебок для мобилизованных, до 21 декабря 2022 года.

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