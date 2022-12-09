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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:07

В Омске частично отменили запрет на продажу алкоголя вблизи учебок для мобилизованных

Постановление правительства Омской области отменило «сухой закон» до Нового года на территории только около одного из двух лагерей для резервистов, призванных на военную службу по частичной мобилизации
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В поселке Светлый сухой закон перестанет действовать 21 декабря. Однако к тому моменту региональное правительство или мэрия может выпустить постановление, продляющее его действие.

В поселке Светлый сухой закон перестанет действовать 21 декабря. Однако к тому моменту региональное правительство или мэрия может выпустить постановление, продляющее его действие.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в очередной раз продлили запрет на продажу алкоголя на территории вблизи учебного центра для мобилизованных в поселке Черёмушки. Он будет действовать до Нового года.

Согласно постановлению регионального правительства, опубликованному 8 декабря, запрет на продажу спиртного в поселке Черемушки будет действовать до 31 декабря 2022 года. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Примечательно, что продлять запрет на территории вблизи 242-го учебного центра ВДВ, расположенного в поселке Светлом.

Напомним, ранее мэр Омск Сергей Шелест подписал постановление, продляющее сухой закон на территориях в близи учебок для мобилизованных, до 21 декабря 2022 года.

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