Омский регоператор в кассации добился отмены решения ФАС России

Фото: ООО "Магнит".

Арбитражный суд города Москвы встал на сторону омского регоператора и признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы о снижении мусорного тарифа, действовавшего на территории Омской области в 2021 году.

Речь идет о ситуации с организацией вывоза мусора через субподрядчиков в 2019 году. Суд посчитал, что цена в договоре на транспортировку отходов в 2019 году определена на торгах, и не может изменяться или зависеть от цены договоров, заключенных с субподрядными организациями и стоимости их услуг.

Таким образом, расходы на транспортирование ТКО, применяемые при установлении тарифа на 2021 год, признаны верными и соответствующими законодательным требованиям.

Согласно резолютивной части, Решение Федеральной антимонопольной службы от 16.09.21 № СП /78496/21 признано незаконным и подлежит отмене. «Магнит» намерен вернуть изъятые из тарифа средства.

Напомним, что Региональная энергетическая комиссия, по предписанию ФАС РФ, снизила действующий в 2021 году в Омской области тариф на мусор, изъяв из необходимой валовой выручки регионального оператора более 200 млн рублей.

Омский регоператор не согласился с доводами антимонопольщиков и обжаловал это решение в нескольких судебных инстанциях.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменений Решение омского областного суда. Однако московский арбитраж подтвердил законность тарифа.

Арбитражный суда города Москвы 28 ноября 2022 года вынес решение (Дело № А40-151340/22-147-1161), в котором говорится, что цена в договоре, заключенном между ООО «Магнит» и транспортным оператором в 2019 году была определена по результатам торгов и не может быть изменена или поставлена в зависимость от цены договоров, заключенных транспортным оператором с субподрядными организациями и стоимости их услуг.

«Таким образом, ООО «Магнит» приобрело услугу по транспортированию отходов по рыночным ценам в соответствии с конкурсными процедурами, установленными императивными нормами законодательства. На основании изложенного следует вывод, что ООО «Магнит» заключило договоры на услуги по конкурентной рыночной цене, и, как следствие, не оплачивало услуги по завышенным ценам» - гласит Решение Арбитражного суда города Москвы.