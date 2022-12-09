В Омске запретили парковку авто на участке улицы Гусарова

Фото: департамент транспорта

В Омске с 9 декабря запретили парковку на участке улицы Гусарова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В районе дома №4 по улице Гусарова был установлен дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Он дублируется на примыкании улицы Косарева. Теперь нельзя будет припарковать авто по четной стороне улицы Гусарова в направлении Фрунзенского моста.

Как пояснили в департаменте транспорта, данная мера поможет улучшить пропускную способность на этом участке улицы и предотвратить возникновение заторов.

Отметим, теперь решивший припарковаться на данном участке улицы ждет штраф в размере 1,5 тысячи рублей и отправка авто на штрафстоянку (знак «Работает эвакуатор» об этом напоминает).

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