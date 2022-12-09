Омичи могут «Сделать себе подарок к Новому году!»

В нашем регионе стартовала ежегодная акция компании Омск РТС по перерасчету пеней «Сделай себе подарок к Новому году!». Все абоненты, которые имеют задолженность по пеням, могут принять в ней участие. Для этого необходимо в ноябре или декабре не только погасить все долги за отопление и горячее водоснабжение, но и оплатить до конца года начисление за декабрь.

Однако если размер пеней превышает 500 рублей, то частично оплатить их в декабре все же будет нужно. Размер оплаты должен составить не менее 50% от суммы пеней, начисленных на последний день декабря 2022 года.

Полностью должны быть оплачены пени, которые обеспечены вступившим в законную силу решением суда об их взыскании. На них условия акции не распространяются.

Абоненты, выполнившие условия акции, смогут увидеть перерасчет пеней (он произойдет автоматически) на своем лицевом счете в квитанциях за февраль в будущем году. Если размер пени не превышал 500 рублей, то в графе «пеня» появится ноль. В случае если их размер был выше 500 рублей и абонент оплатил не менее 50% от суммы пеней, там также появится ноль.

Чтобы у всех омичей были равные условия участия в акции, квитанция за декабрь 2022 будет направлена всем абонентам до 15.12.2022.

Ознакомиться с подробными условиями акции и информацией о правилах ее проведения можно на сайте компании https://omskrts.ru/users/people/promo/15542 либо уточнить по тел.: 945-017