В Омске ищут подрядчика, который займется обслуживаем трех общественных туалетов

Общественные туалеты расположены только в трех местах в Омске - на бульваре Мартынова, в сквере на бульваре Победы и в сквере «Юбилейный» по улице Труда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне омское УДХБ объявило аукцион на обслуживание и содержание трех общественных туалетов, расположенных на территории города.

Согласно конкурсной документации, победитель аукциона должен будет с 19 января 2023 по 19 января 2024 года поддерживать чистоту внутри и снаружи общественных туалетов и обеспечивать их всеми необходимыми расходными материалами (туалетная бумага, дезинфекторы, бумажные полотенца и т.д.), а также устранять все неисправности, возникающие во время эксплуатации. Начальная цена контракта - 6 миллионов рублей.

Откачивать и вывозить образующиеся жидкие отходы подрядчик должен за свой счет. Та же самая ситуация с оплатой электроэнергии, водоснабжения и вывоза мусора.

Нажиться на простых омичах у подрядчика не получится. Из условий, прописанных в документации, следует, что взымать плату за посещение общественных туалетов он не имеет права.

Напомним, бесплатные общественные туалеты расположены только в трех местах в Омске - на бульваре Мартынова, в сквере на бульваре Победы и в сквере «Юбилейный» по улице Труда.

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