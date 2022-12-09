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НовостиОбщество9 декабря 2022 4:55

Омский экс-губернатор Полежаев рассказал подробности переноса органа из Никольского собора

В здании одного из старейших омских храмов музыкальный инструмент простоял до 1998 года
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Примечательно, что на заднем плане за губернатором, просидевшем на посту более 20 лет, можно заметить макет Ильинского храма, воссоздание которого было неоднозначно воспринято горожанами. Фото: скриншот видео

Примечательно, что на заднем плане за губернатором, просидевшем на посту более 20 лет, можно заметить макет Ильинского храма, воссоздание которого было неоднозначно воспринято горожанами. Фото: скриншот видео

Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев в большом интервью ВГТРК «Иртыш» рассказал ранее неизвестные подробности того, как в 1990-е переносили орган из Никольского казачьего собора в здание на улице Партизанской, которое впоследствии и стало органным залом.

- Я думаю Никольскому собору не повезло и может быть в этом причина, что он так варварски обошелся, или его прихожане обошлись с этим органом. Освободить то освободили, обошлись конечно с ним скверно, неумело разобрали, раскидали все и некоторое время этот орган просто не нашел своего применения, - сказал Полежаев.

Напомним, Никольский собор собор советская власть закрыла в 1928, передав его под культурные нужды. В начале 1930 это решение было было утверждено ВЦИК. В результате этого в храме были демонтированы и переплавлены его колокола. Летом 1945 в здании был открыт кинотеатр «Победа», а с 1960 по 1970 размещалась детская хоровая студия. В 1970 году здание было признано аварийным. Его даже хотели снести, но внесение в перечень памятников архитектуры в 1974 году его спасло. С 1983 по 1998 находился органный зал. Только летом 1998 года почти спустя 70 лет храм вернули церкви.

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