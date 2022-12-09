Бурков и Варнавский поздравили жителей Омской области с Днем Героев Отчества

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 9 декабря, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский поздравили омичей с Днем Героев Отчества. В этот день ежегодно чувствуют военнослужащих, которые были удостоены на наград за свои подвиги.

- Уважаемые жители Омской области! Российский народ помнит и свято чтит имена предков и современников, прославивших своими подвигами Отечество. Меняются времена и эпохи, но любовь к Родине, готовность встать на её защиту остаётся в характере нашего многонационального народа. Образцы патриотизма, подлинного служения России сегодня показывают участники военной спецоперации. Многие из них удостоены высших званий и наград за заслуги перед государством и народом. Подвиг каждого воина – особенная героическая страница, внесённая в многовековую летопись мужества и славы. Низкий поклон всем Героям Отечества и самые теплые поздравления с праздником! Доброго здоровья и долгих лет жизни! - сказано в обращении первых лиц.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru