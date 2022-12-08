В Омске в двух автобусах маршрута №109 установили валидаторы

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске накануне в салонах автобусов еще одного маршрута установили валидаторы. Об сообщило издание NGS55 со ссылкой на департамент транспорта.

Валидаторы для бесконтактной оплаты проезда появились в двух автобусах, работающих на маршруте №109. Сейчас они также установлены в 18 машинах маршрута №78, на котором они начали постепенно вытеснят кондукторов начиная с сентября этого года.

В ближайшее время валидаторы появятся в автобусах среднего класса, курсирующих по маршрута №17, №32 и №125.

Отметим, в автобусах без кондукторов проезд можно оплатить наличными у водителя.

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