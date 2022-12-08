Хоккеисты омского «Авангарда» сыграют за сборную России в Кубке Первого канала

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Трое хоккеистов омского «Авангарда» примут участие в Кубке Первого канала в составе сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

На лед в составе сборной России выйдут Арсений Грицюк, Владимир Ткачев и Семен Чистяков.

Отметим, Кубок Первого канала 2022 пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Турнир проходит ежегодно с 1967 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru