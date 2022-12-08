Хоккеисты омского «Авангарда» сыграют за сборную России в Кубке Первого канала

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»
Трое хоккеистов омского «Авангарда» примут участие в Кубке Первого канала в составе сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
На лед в составе сборной России выйдут Арсений Грицюк, Владимир Ткачев и Семен Чистяков.
Отметим, Кубок Первого канала 2022 пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Турнир проходит ежегодно с 1967 года.
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