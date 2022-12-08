Маршруткам больше не место на центральных улицах Омска

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Сегодня, 8 декабря, директор департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил, что маршрутки перенаправят с центральных улиц на улицы Фрунзе и Маршала Жукова.

- В 2023 году нам нужно разгрузить центр города от маловместительного транспорта. Предусмотрена замена транспорта на более вместительный. 22 маршрута, где сегодня используются скажем так, «газели», они будут убраны из центра города и пойдут по улице Маршала Жукова, Фрунзе, через метромост. Там оборудованы остановки, - заявил РИА «Омск-информ» Кормилец.

Глава ведомства отметил, что маршрутки № 307, №346, №350, №399 и №550 будут ходить по улице Маршала Жукова. Изменения коснутся и других маршрутов частных перевозчиков.

Напомним, Кормилец также сообщил об очередном переносе транспортной реформы в городе. Теперь обновленную сеть маршрутов планируют запустить только в 2024 году.

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