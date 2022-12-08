В Омске в общественном транспорте запретят рекламу с 2023 года

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске к 1 января 2023 года со окон автобусов уберут абсолютно всю рекламу, которая на протяжении многих лет мешала нормальному обзору. Об этом сегодня РИА «Омск-информ» рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Проблема с рекламой на окнах - одна из ключевых в сфере городского общественного транспорта. Наклейки на стеклах часто портят пассажирам жизнь, а особенно в зимний период. Если летом обзор еще не так закрыт, то в зимой из-за морозных узоров ничего вовсе не видно. По этой причине свою остановку проехать достаточно легко, в маршрутках уж точно. Чиновник еще умолчал, что даже в муниципальном транспорте автоинформаторы работают не всегда.

1 января рекламы остаться не должно. В салонах на стеклах будет наклеена лишь обязательная информация - о правилах проезда в транспорте.

Частным перевозчикам посоветовали также убрать рекламу из салонов. Однако это всего лишь совет, который ни к чему не обязывает.

Напомним, сегодня Кормилец в очередной раз объявил о переносе запуска транспортной реформы. Обещаниями внедрить новую транспортную систему буквально кормят с далекого 2017 года.

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