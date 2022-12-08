Каждый восьмой омич планирует встречать Новый год в полном одиночестве

Подавляющее большинство опрошенных будут встречать Новый год дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, где и с кем планируют встречать Новый год омичи.

Так, 77% жителей опрошенных заявили, что планируют встретить Новый год дома. Еще 6% поделились, что будут встречать 2023 года на работе. При этом работать в ночь с 31 декабря на 1 января чаще всего готовы мужчины, нежели женщины - 10% против 2%.

Отмечать наступление 2023 года в гостях или в другом городе собираются по 2% омичей. Еще 1% услышат бой курантов на даче или в деревне. Оставшиеся 3% назвали другие варианты - на улице, в ресторане, за рубежом.

Большинство опрошенных (71%) планируют встретить самый главный праздник в году в кругу семьи. В полном одиночестве пить шампанское и есть салаты планируют 12% омичей. Вдвоем с партнером будут праздновать 3%. Столько же отметят праздник с коллегами по работе. С друзьями окажутся в новогоднюю ночь 2% респондентов. В обнимку с домашним питомцем - 1%.

Примечательно, что с близкими Новый год встречают чаще женщины - 79% против 65% среди мужчин. Представители сильного пола наоборот склоны отмечать торжество в одиночестве - 14% против 9% среди женщин.

Напомним, ранее SuperJob узнал, что омичи желают получить в качестве новогоднего подарка.

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