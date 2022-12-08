ОмГАУ представил свои достижения на «Сибирской агропромышленной выставке-ярмарке»

Проекты и программы, перспективные разработки и планируемые исследования, внедрённые инновации были представлены на выставке министру сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофа ректором Омского ГАУ О.В. Шумаковой, проректором по науке Ю.И. Новиковым, деканом факультета ФЗТиС О.В. Косенчук.

Выставка достижений университета подготовлена научным, инновационным управлениями, агротехнологическим факультетом, факультетом зоотехниии, товароведения и стандартизации. Активное участие в организации выставочной площадки Омского ГАУ приняли начальник инновационного управления О.К. Козловская, директор бизнес-инкубатора В.Ю. Епанчинцев, члены научного студенческого объединения университета, резиденты бизнес-инкубатора Артём Коробейников, Михаил Тарабанов, Тихон Кондратьев, Леонид Повагин.

В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в областном Конгресс-холле прошло награждение лучших работников агропромышленного комплекса. Награды получили и представители Омского государственного аграрного университета: нагрудным знаком и почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждена доктор экономических наук, профессор, доцент кафедры разведения и генетики сельскохозяйственных животных, декан факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации Косенчук Ольга Виталиевна; благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области награжден обучающийся факультета «Агроинженерия» Шмидт Сергей Александрович.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.