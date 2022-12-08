В Омске перевозчики негодуют из-за убытков, которые приносят бесплатные пересадки

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Сегодня на заседании омского Горсовета директор департамента финансов Ольга Илютикова заявила, что муниципальные перевозчики терпят убытки из-за бесплатных пересадок в 45 минут по карте «Омка».

Глава ведомства отметила, что возможность бесплатной пересадки в течение 45 минут доходов не приносит, а только способствует росту пассажиропотока в общественном транспорте. В этом году из-за того, что омичи активно пользуются «Омкой», городскому бюджету придется компенсировать разницу в 600 миллионов рублей между доходами и расходами перевозчиков.

- В этом году муниципальными перевозчиками будет перевезено 78 миллионов пассажиров, это больше, чем в прошлом году. По доходам от перевозок мы вернулись на уровень 2019 года, - цитирует Илютикову РИА «Омск-информ».

При этом отменять бесплатные пересадки и сокращать их длительность никто не собирается. Это подтверждает заместитель мэра Владимир Куприянов.

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