В Омске на 62-м году жизни скончался глава представительства МИД РФ Косинцев

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В среду, 7 декабря, ушел из жизни глава представительства МИД России в Омске Евгений Косинцев. Сообщение об этом появилось на сайте федерального ведомства.

Причиной скоропостижной кончины Косинцев на 62-м году стало непродолжительное тяжелое заболевание.

О дате и месте проведения церемонии прощания пока не сообщается.

Напомним, территориальный орган МИД России Евгений Косинцев возглавил весной 2015 года после ухода Олега Белоглазова.

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