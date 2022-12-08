В Омске на 62-м году жизни скончался глава представительства МИД РФ Косинцев

Фото: пресс-служба правительства Омской области
В среду, 7 декабря, ушел из жизни глава представительства МИД России в Омске Евгений Косинцев. Сообщение об этом появилось на сайте федерального ведомства.
Причиной скоропостижной кончины Косинцев на 62-м году стало непродолжительное тяжелое заболевание.
О дате и месте проведения церемонии прощания пока не сообщается.
Напомним, территориальный орган МИД России Евгений Косинцев возглавил весной 2015 года после ухода Олега Белоглазова.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru