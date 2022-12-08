Мэра Омска Сергея Шелеста успешно прооперировали в КМХЦ

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Сегодня в Клиническом медико-хирургическом центре врачи успешно прооперировали мэра Омска Сергея Шелеста.

Главе города хирурги провели операцию на ноге. На время реабилитации горадминстрацию возглавит его первый зам Евгений Фомин. В качестве исполняющего обязанности мэра Фомин пробудет до конца 2022 года.

Однако начиная с пятницы, 9 декабря, Сергей Шелест будет на постоянной связи со всеми структурными подразделениями мэрии.

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