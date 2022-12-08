Власти перенесли запуск новой транспортной сети в Омске на 2024 год

Фото: пресс-служба мэрии Омска.
Сегодня директор департамента транспорта Вадим Кормилец заявил, что запуск новой транспортной сети в Омске будет перенесен на 2024 года.
Ранее чиновник утверждал, что новая маршрутная сеть заработает уже весной 2023 года. Изначально транспортную реформу планировать начать в 2021 года.
По словам Кормилеца, с запуском обновленной транспортной сети придется повременить из-за недостаточного количества собранных данных.
Напомним, ранее дептранс сделал уже первые шаги к реформе, в том числе отменил часть маршрутов.
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