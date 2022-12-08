Жители Омска смогут получить льготные талоны на посещение бань

Фото: Михаил Рябинин

Омичи смогут с 12 декабря получить льготные талоны на посещение муниципальных бань в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Данная мера социальной поддержки действует с 2003 года для жителей города, чье жилье не оборудовано ванной, душем или системой горячего водоснабжения. Льготой могут воспользоваться несколько категорий омичей: инвалиды, малоимущие, пенсионеры, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Именные талоны выдают на весь год. Они позволяют помыться в бане 52 раза в год с 50% скидкой. Так, одна помывка с учетом льготы будет стоить для взрослого 130 вместо 260 рублей, а для ребенка до 7 лет - 65 вместо 130 рублей.

Получить льготные талоны можно в отделах Центра социальной поддержки населения, расположенных во всех округах города. Более подробно узнать об этой мере соцподдержки можно на сайте центра.

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