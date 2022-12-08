Роспотребнадзор рекомендует омичам носить маски в общественных местах и транспорте

Данная мера носит лишь рекомендательный характер. Оперштаб данного решения не принимал
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Управление Роспотребнадзора по Омской области рекомендует жителям региона носить маски в связи с растущей заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе.
По данным ведомства, в Омской области ежедневно регистрируют от 35 до 40 случаев COVID-19. За прошлую неделю было зафиксировано 259 заболевших, что больше, чем неделей ранее.
Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки омичам рекомендуют носить маски и респираторы в общественных местах, закрытых помещениях и общественном транспорте.
Отметим, обязательный масочный режим в регионе не введен. Данная мера является лишь рекомендацией.
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