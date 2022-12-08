Омская мэрия согласовала проект благоустройства сквера на улице 2-й Восточной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне департамент архитектуры и градостроительства согласовал проект благоустройства сквера Героя Советского Союза Михаила Харчикова, который появится в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Проект разработал член омского отделения «Союза архитекторов России» Никита Шалмин.

Как рассказали в ведомстве, сквер будет представлять собой бульвар из двух аллей с каскадом площадей. Там же будет размещен знак памяти Героя Советского Союза Михаила Харчикова. По сторонам и поперек бульвар будут построены велодорожки, а вдоль улицы 2-й Восточной парковки для авто.

На площади сквера установят фонари и элементы малых архитектурных форм (в том числе скамейки), на перепадах высотах будут размещены лестницы и пандус. Не обойдется без озеленения - здесь высадят кустарники, среди которых сирень, чубушник и другие.

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