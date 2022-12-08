Омский областной Союз предпринимателей может возглавить владелец «Реактора»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня станет известно имя нового главы «Омского областного Союза предпринимателей». Выборы нового руководителя организации пройдет в Конгресс-холле.

По данным минэкономики, пост президента Союза может занять владелец сети автосервисов «Реактор» Илья Николин. Бизнесмен был утвержден в качестве исполняющего обязанности главы организации в ноябре.

Напомним, ранее «Омский областной Союз предпринимателей» возглавлял депутат Горсовета Алексей Провозин. Парламентарий покинул организацию в ноябре до завершения срока полномочий.

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