В Омске можно будет оплатить детсад онлайн и без комиссии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в пилотном режиме заработал новый платежный сервис для оплаты детсадов без комиссии.

На данный момент им воспользоваться могут омичи, чьи дети посещают Центр развития ребенка-детский сад №345 и детский сад №259. До конца 2022 году он станет доступен для тех, чьи чада ходят в детсады №157, №396 №397.

К новой системы оплаты подключат остальные садики города, если она получит положительные отзывы.

- Для оплаты квитанции родителям необходимо выбрать раздел «Оплата» на главной странице Регионального портала госуслуг, затем перейти на вкладку «Документы» и добавить информацию о ребенке, а именно: имя малыша и номер лицевого счета, который указан в квитанции на оплату детского сада. Провести оплату можно с карты любого банка, - сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Отметим, реализация данного проекта стала возможной благодаря совместной работы регионального минцифры и МТС Банка при поддержке омского департамента образования.

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