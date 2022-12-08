Президент РФ Владимир Путин назначил 11 судей в Омской области

Фото: Иван ВИСЛОВ
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении 11 судей в Омской области.
Согласно тексту документа, судьями Омского областного суда были назначены Наталья Ведерникова и Сергей Калмыков.
Данным указом были также утверждены председатели Калачинского и Полтавского районных судов. Ими стали Николай Лобов и Максим Тригуб соотвественно.
Кроме того, судьями были назначены:
- Виктория Дортман (Исилькульский районный суд);
- Олеся Янукович (Тюкалинский районный суд);
- Евгения Благова, Наталья Захарова, Елена Ромбс (Куйбышевский районный суд Омска);
- Галина Остапенко (Ленинский районный суд Омска);
- Ольга Айринг (Центральный районный суд Омск).
Напомним, ранее в Омском областном суде произошел массовый исход судей. Инстанцию покинули восемь человек.
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