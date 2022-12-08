В Омской области за неделю взлетела заболеваемость коронавирусом

Ежедневно в Омской области регистрируют от 35 до 40 случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области сохраняется тенденция к росту заболеваемости коронавирусной инфекций. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за минувшую неделю - с 28 ноября по 4 декабря - в Омской области было зарегистрировано 259 случаев COVID-19. Каждый день заболевают в среднем от 35 до 40 человек. При этом 92,7% случаев заболевания приходится на взрослое население, старше 18 лет.

Показатель заболеваемости - 13,4 на 100 тысяч населения. Он на 13,6% выше, чем неделей ранее.

В Роспотребнадзоре отмечают, что уровень коллективного иммунитета не достаточен. За последние шесть месяцев 2022 года были привиты лишь 16% населения Омской области.

Отметим, в ведомстве омичам рекомендуют носить маски в общественных местах, закрытых помещениях и транспорте.

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