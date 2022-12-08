В Омской области суд обязал чиновников починить протекающую крышу в школе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области Шербакульский районный суд обязал руководство школы, расположенной в селе Борисовское, все нарушения. Ранее с иском в инстанцию обратилось региональное управление Роспотребнадзора.

- В обосновании заявления указано, что в ходе проведения в марте-апреле 2022 года проверки выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. Так, например, обучающиеся среднего и старшего звена образовательного учреждения не обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом. Вся используемая мебель для учебных занятий в классах имеется одного размера. Также окна кабинетов не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Кроме того, в обеденном зале отмечаются следы протекания кровли и отслоения окрашенной поверхности стен, не установлены приборы для обеззараживания воздуха в пищеблоке и другие, - сообщили в пресс-службе Шербакульского районного суда.

Судебная инстанция удовлетворила иск Роспотребназдора и обязала Управление образования администрации Шербакульского муниципального района устранить все нарушения до 1 сентября 2023 года.

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