Владимира Корбута исключили из омского Архитектурно-градостроительного совета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне сайте омской мэрии был опубликовано постановление за подписью Сергей Шелеста, вносящее изменения в состав Архитектурно-градостроительного совета.

Согласно документу, из совещательного органа были исключены председатель омского Горсовета Владимир Корбут, депутат Юрий Козловский, экс-депутат Алексей Ложкин и бывший директор департамента строительства Александр Мякинин.

При этом в состав совета вошли заместитель мэра и директор департамента строительства Сергей Козубович, депутаты Горсовета Юрий Арчибасов, Алексей Провозин и Наталья Чебыкина.

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