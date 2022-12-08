В Омске разыскивают незнакомку, покалечившую пенсионерку

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области

Накануне в Омске разыскивают женщину, толкнувшую пенсионерку на пешеходном переходе по улице 12 Декабря в Кировском округе. О поступлении в больницу 74-летней омички с телесными повреждениями в полицию сообщили медики.

Как удалось установить сотрудникам уголовного розыска, вечером пенсионерка переходила проезжую часть по пешеходному переходу, где столкнулась с незнакомкой. По словам пострадавшей, женщина толкнула ее, в результате чего она упала на асфальт и получила травму.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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