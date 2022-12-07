Омичей с инвалидностью обяжут чаще проходить очные освидетельствования

Пока точные цифры не сообщают. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На минувшем заседании совета по делам инвалидов профильные ведомства рассмотрели ряд ключевых вопросов. В частности, обсудили вопросы медицинского обслуживания инвалидов и маршрутизацию больных при оказании медицинской помощи. Поговорили о досуге - ежегодно в омском регионе проводят около 1000 различных мероприятий для омичей с ОВЗ.

– Включение в социум людей с инвалидностью – это один из факторов развития современного общества. В связи с этим министерство культуры проработает вопрос и подготовит предложения по предоставлению некоммерческим организациям инвалидов театральных площадок для показа спектаклей и творческих работ данных организаций, предоставлению выставочных залов музеев для организации выставок творческих работ людей с ОВЗ, а также для участия детей-инвалидов в кружковой, досуговой деятельности на базе учреждений культуры Омска и районов области, – отметил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Также областной минздрав собирается увеличить количество направлений очные медико-социальные экспертизы. По мнению врачей, такой шаг позволит повысить эффективность проводимых освидетельствований и адресную медпомощь инвалидам.

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