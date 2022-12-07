Омские предприниматели начали украшать здания к Новому году

Мэрия выберет позже лучшие объекты с праздничным оформлением. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе омской мэрии сообщили, что многие омские компании уже начали украшать фасады зданий к Новому году. В частности, торговые комплексы «Континент», «Лента», «Фестиваль», «Метромолл», «Бауцентр», «Герцен Плаза», «Омский», «Каскад», «Флагман», дом быта «На Герцена», универмаг «Дружный мир» установили новогодние деревья и развесили гирлянды.

Сейчас свою территорию украшают многие другие организации. В прошлом году к празднику таких насчитали 250. При этом 28 из них наградили за лучшее тематическое оформление.

Также мэрия нашла подрядчика, который украсит общественные места в городе к Новому году. Конкурс выиграло ООО «Принт Маркет», готовое выполнить работу за 2,1 млн рублей. По условиям договора к 22 декабря подрядчик должен будет украсить несколько площадок: установить световую инсталляцию у цирка, деревянные силуэты животных в сквере Дзержинского, декоративное ограждение для уличной ёлки возле здания мэрии и декоративную конструкцию «Ель с бантом» — в Омской крепости.

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