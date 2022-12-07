Илья Калашников: «Выдачи автокредитов в Омской области выросли на 11%»

Фото: пресс-служба ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО), далее – ВТБ, в Омской области предоставил физическим лицам в ноябре автокредитов на 40,6 млн рублей, увеличив результат к октябрю на 11%. Средний чек одного автокредита составил 930 тыс. рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 250 жителей Омской области оформили автокредиты в ВТБ на 250 млн рублей.

«Благодаря мерам господдержи жители Омской области могут приобрести новый автомобиль, при этом сэкономив часть своего бюджета. В ноябре мы предоставили на приобретение таких автомобилей порядка 20 млн рублей. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки, среди которых самой популярной стала Lada. В четвертом квартале мы также констатируем увеличение количества онлайн-выдач. Клиенты банка ВТБ подают заявки на приобретение автомобиля в личном кабинете ВТБ-онлайн и без посещения банка могут оперативно получить денежные средства на покупку автомобиля в автосалоне или у физического лица. В ноябре таких заявок мы приняли втрое больше, чем месяцем ранее», - отметил Илья Калашников, управляющий ВТБ по Омской области.

В целом по России по оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей (+8% к результату октября). За 11 месяцев года банки предоставили 624 млрд рублей, в сравнении с 1,1 трлн рублей выдач за аналогичный период прошлого года.

В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.