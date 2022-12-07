За телефонный разговор с девушкой по вызову омич заплатил 14 тысяч рублей

Забронированную девушку омич так и не увидел.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске 32-летний омич решил вызвать девушку по номеру телефона, найденному в Сети. Мужчина позвонил ночной бабочке и согласовал встречу. Но вместо долгожданного визита ему поступил звонок от другого мужчины, который представился «смотрящим Шамилем».
Дерзкий незнакомец потребовал сначала предоплату за бронь в размере 6 000 рублей. После наглец позвонил с другого номера и попросил перевести еще 8 600 рублей.
Видимо, мужчина настолько сильно ждал этой встречи, что смог отказать Шамилю только в третий раз, когда тот, и уже с угрозами, затребовал дополнительные 32 000 рублей. Тогда омич понял, что попался в лапы телефонных мошенников и обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества.
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