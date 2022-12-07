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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:15

На омских елочных базарах будут традиционно торговать деревьями из Кургана и Челябинска

Торговые точки начали работу еще 1 декабря, но многие деревья привезут только к 10-му числу
Наталья ВИРКУНЕН
В среднем цена пихтового дерева составит 500-700 рублей.

В среднем цена пихтового дерева составит 500-700 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 декабря в Омске открылись традиционные елочные базары, где можно приобрести главное новогоднее украшение. Как и раньше, ели и сосны попадают в точки продаж не только из омских лесохозяйств, но и питомников других городов.

В этом году хвойные приедут из Кургана и Челябинска. Перед продажей специалисты омского Роспотребнадзора проверили эти деревья на наличие вредителей и выдали свои сертификаты, подтверждающие безопасность.

Омичам советуют не стесняться и просить такие документы при покупке. Они должны быть выданы на все деревья. Раньше в Омске выявляли случаи, когда в коре деревьев заводились вредители.

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