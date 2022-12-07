Разломанную скульптуру «Встреча» на набережной Оми восстановят до конца года

Фото: соцсети.

Омский мэр Сергей Шелест сообщил о том, что силами очередного мецената власти готовы восстановить разломанную скульптуру «Встреча» в сквере имени Врубеля. Ремонтные работы проведут до конца года. Напомним, что она была установлена восемь лет назад на набережной Оми, а на днях очевидцы сфотографировали разломанную конструкцию. Судя по характеру повреждений, без вандалов здесь не обошлось. О планах по восстановлению омский градоначальник сообщил в своем телеграм-канале. Также Сергей Николаевич рассказал, все расходы на себя возьмет предприниматель, оплативший композицию 8 лет назад.

- Меценат, по инициативе которого в 2014 году в нашем городе появилась скульптурная композиция «Встреча», восстановит ее целостность после недавнего разрушения. Планируется, что к Новому году у «парня» появится новая скамейка, - пояснил Шелест.

После ремонта в сквере планируют также подключить освещение и установить камеру видеонаблюдения.

- Идет работа по актуализации реестра городских скульптур, установленных в разное время в округах Омска на средства меценатов и предприятий различных форм собственности. Нужно четкое понимание: чей объект, на какой земле стоит и кто за него отвечает. Любая городская скульптура является частью среды, создает настроение, запоминается жителям и гостям города, так что сохранность таких объектов и уход за ними — важный вопрос, — подытожил мэр.

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