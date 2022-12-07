Омский дептранс будет контролировать график выходов и отопление в машинах частных перевозчиков

Фото: fotobus.ru.

В департаменте транспорта администрации Омска сообщили, что взяли на особый контроль работу частных перевозчиков пассажирского транспорта в период холодов. В последнее время омичи нередко жаловались на холод в машинах, а также задержках рейсов.

– В условиях холодной сибирской зимы в приоритете четкое следование установленным графикам и интервалам движения во избежание длительного ожидания пассажирами транспорта на улице, – отметил директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец. – Подвижной состав также должен отвечать определенным требованиям в части поддержания комфортного температурного режима в салоне.

Специалисты департамента транспорта, представители омской Госавтоинспекции и Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому округу собираются проводить внеплановые рейды, в какой точно период - не сообщают. Видимо, пока ситуация не нормализуется и жалоб от пассажиров не станет меньше.

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