В Омской области начинают работу две новые переправы

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Пресс-служба регионального правительства Омской области сообщила о том, что в Знаменском районе Омской области накануне были открыты две ледовые переправы.

Также 7 декабря начинают свою работу ледовые переправы «Белоярская», «Изюкская» и «Бородинская» в Тевризском районе. По ледовым дорогам можно будет переехать из села Знаменское в село Качуково и из посёлка Усть-Шиш в деревню Тузаклы.

На данный момент толщина льда в месте оборудованного зимника составляет по 38 см. Максимальная нагрузка — 5 тонн. В ближайшие недели в регионе состоятся открытия переправ в Черлаксом, Большереченском и Усть-Ишимском районах.

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