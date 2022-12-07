В Омске для контроля за строительством школы в микрорайоне «Серебряный берег» ищут подрядчика

Макет будущей школы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Департамент строительства омской администрации объявил аукцион по поиску подрядчика, который будет контролировать строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег». Здание будут строить, согласно срокам, до 30 июня 2024 года. Вплоть до этого времени надзорная компания должна будет осуществлять проверки качества выполненных строительных работ, причем на всех этапах.

- Победителю торгов предстоит вести дневник службы строительного контроля, перечни актов приемки работ, предписаний и замечаний, а также перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий, - гласит акционная документация депстроя.

Начальная цена контракта по таким видам работ составила 19,6 миллионов рублей. Заявки можно подать до 14 декабря, а подрядчик будет выбран уже 16 декабря.