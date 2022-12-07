Омское пассажирское предприятие № 8 за 2 миллиарда будет обслуживать самые популярные городские маршруты

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омский департамент транспорта определил победителя шести аукционов, который, собственно, стал и единственным участником. Согласно результатам торгов, проведенных дептрансом, в 2023 году городское пассажирское предприятие № 8 обеспечит перевозку горожан на автобусных маршрутах по регулируемым тарифам.

Всего состоялось шесть контрактов на обслуживание 47 автобусных маршрутов, максимальная цена нигде не была сброшена, оставшись на максимуме. В итоге ПП №8 заключит договоры с дептрансом на сумму около 1,9 млрд рублей и за 11 месяцев – с 1 января по 30 ноября - должно будет перевозить людей автобусными маршрутами № 14, 24, 33, 78, 95 и 110. Один из них - №22 – магистральный.

В декабре 2022 года ПП № 8 также стало единственным участником и победителем торгов на перевозку пассажиров на 163 миллиона рублей.

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