Омские заключенные начали шить новогодние рюкзаки-зайчики

За пару недель заключенные должны будут отшить 700 плюшевых зайчишек. Фото: УФСИН России по Омской области.

Омские заключенные приступили к пошиву госзаказа - 700 новогодних плюшевых рюкзаков в виде символа наступающего 2023 года - кролика. До конца декабря девять мужчин, содержащихся под стражей, должны будут изготовить этот заказ. Как сообщает УФСИН России по Омской области, впоследствии изделия поступят в продажу в омские магазины.

– Символы предстоящего года изготавливаются в швейном цехе не первый раз и пользуются отличным спросом, однако акцент в производственной деятельности учреждения иной: колония является крупнейшим производителем мебельной продукции среди всех исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Омской области, – рассказали в УФСИН по Омской области.

Отметим, что местные коммерсанты не первый раз пользуются услугами омских заключенных. Периодически предприниматели размещают заказы на изготовление сувенирной продукции исправительными учреждениями.

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