Мэр Омска Шелест подвел итоги минувшего сезона озеленения города

2 394 дерева и 3 150 кустарников высадили волонтеры, различные организации и предприятия в ходе акций по озеленению. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне омский градоначальник Сергей Шелест сообщил об итогах минувшего сезона озеленения. Всего в черте облцентра совместными усилиями администрации, предпринимателей и волонтеров было высажено свыше 14 500 различных деревьев и 38 400 кустарников.

- Управление дорожного хозяйства и благоустройства города обслуживает более 1 044 гектаров зеленых территорий, в том числе 2 парка, 86 скверов, 34 бульвара и 299 улиц, - сообщил мэр Омска Шелест.

Также руководитель горадминистрации привел другие цифры относительно озеленения. Так, больше трех тысяч деревьев и почти 20 тысяч кустарников высадили сотрудники департамента городского хозяйства и благоустройства, еще 5 700 деревьев и 2 500 кустарников появились на городских улицах благодаря сотрудникам управляющих компаний. В городских парках посажены 572 дерева и 2 800 кустарников.

Омские предприниматели в счет компенсации за снесенные и вырубленные деревья порадовали город 2 444 новыми деревьями и 4 360 кустарниками.

Остальные посадки совершали волонтеры. Немалая часть деревьев и кустарников - 391 и 5 823 соответственно - появились благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

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