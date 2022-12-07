«Встряска на пользу всем»: губернатор Бурков прокомментировал визит Генпрокурора РФ в Омск

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

6 декабря Омск посетил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он провел личный прием граждан, а также встречу с бизнес-сообществом. Как сообщил по итогам визита, проблем в регионе - много, часть из них касается сферы ЖКК и газификации региона. Глава региона, находящийся в это время в командировке в столице, после озвучивания проблем также оставил в интернете свой комментарий по этому поводу. В частности, Александр Бурков озвучил ситуацию с газоваками, когда некоторые юрлица оказывали бесплатные услуги населению за деньги.

- Работа саботировалась. Тысячи заявлений от граждан, собранных при помощи правительства, миллионы рублей, выделенных на благое дело, и невостребованых. По факту мы вместе с жителями уперлись в непробиваемую стену. Помогло вмешательство прокуратуры. Менеджерам ГРО напомнили, что кроме коммерческой выгоды, есть еще обязанности перед государством и гражданами. Руководство «Юзы» и «Межоблгаза» ждет решения компетентных органов под домашним арестом. Уверен, что произошедшая встряска пойдет на пользу всем, в том числе и чиновникам, ответственным за проблемы, поднятые гражданами на личном приеме у Генерального прокурора. Транспортное обслуживание, состояние аварийных домов и многое другое. Со своей стороны намерен уделить этому самое пристальное внимание, - сообщил Бурков.

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