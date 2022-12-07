В Омске в преддверии Дня Героев Отечества, который празднуют 9 декабря, состоялся торжественный концерт

9 декабря в Омске, как и во всей России, будут отмечать День Героев Отечества. Праздник знаменует подвиги великих воинов – всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине. В честь героев в Концертном зале Омской филармонии прошел праздничный концерт. Среди зрителей - ветераны боевых действий, работники омских предприятий, молодежь.

- На омской земле есть люди, которые за свой ратный подвиг удостоены звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации. Нашей ассоциации героев исполнилось три года. Ее основная задача – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи. Совместно с Правительством Омской области, Администрацией города Омска в этом году мы реализуем масштабный проект – присваиваем имена Героев Советского Союза, Героев России образовательным учреждениям. 1 и 2 декабря в этих школах открылись патриотические клубы, - рассказал председатель регионального отделения Российской ассоциации героев, Герой России Андрей Тимошенко.

В праздничном концерте приняли участие солисты Омской филармонии, Омский русский народный хор, квартет «Премьер», эстрадно-духовой оркестр под управлением Бориса Чернядьева, Омский государственный детский ансамбль и другие коллективы.

До начала концертной программы в фойе гостей встречала выставка «Герои России»: здесь были представлены экспозиции, начиная с времен Отечественной войны 1812 года до нынешних, и макеты оружия советского – периода Великой Отечественной войны – и современного.

История героев на омской земле началась более двух веков назад с Отечественной войны 1812 года.

- День Героев Отечества – праздник, который символизирует связь времен, твердость исторических традиций и силу нашего народа. Уверен, участники военной спецоперации, которые сегодня совершают героические поступки, хорошо знают, на какие подвиги шли их прадеды во время Великой Отечественной войны. Отказ от своих героев, забвение их заслуг перед Отечеством, разрушение памятников ведет к потере государственности. Мы это видим сейчас на примере Украины, - говорится в тексте обращения губернатора, направленного гостям.

Всего среди омичей 183 Героя Советского союза, 14 Героев России и 39 полных кавалеров ордена Славы. Наши солдаты проявляли отвагу и в Бородинском сражении, и в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны, и боях локальных конфликтов, и сейчас – в рамках специальной военной операции на Украине. Так, звание Героя России в этом году было присвоено подполковнику Андранику Гаспаряну, полковнику Ивану Шицу.

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