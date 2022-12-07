Омский НПЗ продолжает масштабную программу экологической модернизации

Накануне генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский рассказал о планах предприятия, связанных с модернизацией, в интервью официальному изданию Росприроднадзора журналу «Чистый воздух».

Природоохранные технологии широко применяются на предприятии. Омский НПЗ является лидером России по темпам внедрения модернизации, направленной на экологичность. Большая часть проектов экологической модернизации предприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» уже выполнена. Одним из самых важных этапов модернизации ОНПЗ стал запуск осенью этого года нового комплекса глубокой переработки нефти.

- КГПН — это флагманский проект масштабной модернизации нашего предприятия. Он позволяет значительно повысить эффективность переработки и увеличить выход светлых нефтепродуктов — бензина, дизельного топлива, керосина. Также комплекс дает возможность дополнительно сократить воздействие на окружающую среду за счет использования современных природоохранных технологий. В результате, мы дополнительно повышаем экологичность переработки нефти, — сообщил Белявский.

Он добавил, что экологическая модернизация Омского НПЗ вышла на завершающую стадию. Продолжается строительство комплекса первичной переработки нефти. Благодаря его запуску выведут из эксплуатации сразу шесть установок прошлого поколения. Активно продолжается строительство комплекса биологических очистных сооружений «Биосфера», крупнейшего природоохранного проекта в регионе. Комплекс обеспечит бережное водопотребление и дополнительно сократит общее воздействие производства на окружающую среду.