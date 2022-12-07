В Омске скончался экс-начальник регионального МЧС Владимир Гуржей

Фото: сайт ГУ МЧС России по Омской области.

Телеграм-канал «Крепость на Иртыше» сообщил о кончине омского экс-начальника ГУ МЧС России по Омской области Владимира Гуржея. Стало известно, что бывший руководитель ведомства спасателей умер на 72-ом году жизни.

- Владимир Григорьевич родился в Калачинске. В 1974 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе, в 1987 году – Военную академию имени Фрунзе. Три года командовал механизированным полком гражданской обороны. С 1990 по 1997 год руководил штабом гражданской обороны Омска и Омской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 1995 года он работал начальником штаба территориального управления МЧС России в Чеченской республике. А уже после - с 1997 по 2011 годы - уже генерал-майор Владимир Гуржей возглавлял омское ГУ МЧС.

За время службы в ведомстве Гуржей был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За военные заслуги», медалью «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций» и медалью «За безупречную службу» 3 степеней.

Выражаем искренние соболезнования близким.

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