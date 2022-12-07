Омский «Авангард» после двух побед проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву»

Фото: telegram-канал омских ястребов.

В минувшие сутки омские хоккеисты сыграли в чемпионате КХЛ с «Салаватом Юлаевым» и потерпели поражение. Итоговый счет матча неутешительный – 1:3. Решающий гол у гостей оформил Григорий Панин.

В составе победителей голами также отметились нападающие Алексей Пусторезов и Саша Хмелёвский. За омичей единственную шайбу забросил защитник Семен Чистяков.

В результате матча «Авангард» занимает 5-е место в Восточной Конференции, последние противники - на 6-й позиции.

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