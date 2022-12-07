Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт7 декабря 2022 4:32

Омский «Авангард» после двух побед проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву»

Матч закончился счетом 1:3
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: telegram-канал омских ястребов.

Фото: telegram-канал омских ястребов.

В минувшие сутки омские хоккеисты сыграли в чемпионате КХЛ с «Салаватом Юлаевым» и потерпели поражение. Итоговый счет матча неутешительный – 1:3. Решающий гол у гостей оформил Григорий Панин.

В составе победителей голами также отметились нападающие Алексей Пусторезов и Саша Хмелёвский. За омичей единственную шайбу забросил защитник Семен Чистяков.

В результате матча «Авангард» занимает 5-е место в Восточной Конференции, последние противники - на 6-й позиции.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru