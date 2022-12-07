Американский форвард Рид Буше останется в омском «Авангарде» еще на год

Фото: sportimes.ru.

Накануне стало известно, что омский хоккейный клуб «Авангард» еще на год продлил контракт с американским форвардом Ридом Буше. Напомним, что после громкой истории с уголовным делом игрока об изнасиловании омские ястребы оказались первыми, кто дал шанс американцу на возобновление спортивной карьеры.

- Наша задача, как минимум, сохранить связку Найт-Буше, и я могу заверить наших болельщиков, что наконец мы договорились с Буше о продлении контракта еще на год. Он уже подписал его, — сообщил председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

Свои слова управленец подтвердил и делом. До подписания нового контракта с Буше хоккейный клуб уже продлил контрактные отношения и с Корбэном Найтом.

Также 5 декабря стало известно о расторжении контракта с Дмитрием Шевченко. Причины не сообщили, но поблагодарили за игру.

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