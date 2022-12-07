Молодая омичка спровоцировала жуткое ДТП на Окружной дороге, где погибла сама

От автомобилей остались две груды металла, не подлежащие восстановлению. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Вечером 6 декабря в 17 часов 15 минут в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Окружной дороге. Как установили госавтоинспекторы, 31-летняя водительница иномарки выехала на встречную полосу движения, где ее встретил Мерседес.

- Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай» женщина 1991 года рождения, двигаясь по улице Окружная дорога, в районе дома № 24/1 не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилями «Хонда» и «Мерседес», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В этом жутком столкновении водительница «Хендай» скончалась на месте происшествия, водители других автомобилей, которые столкнулись, - это 25-летний и 30-летний водители «Хонды» и «Мерседеса» , а также 30-летний пассажир - с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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