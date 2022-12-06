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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:50

В Омске на карантин по ОРВИ закрыли 243 школьных класса и 88 групп в детсадах

В Омской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ среди детей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске выросло число школьных классов и групп в детских садах закрытых на карантин по ОРВИ. Об этом сообщили в департаменте образования.

На сегодня, 6 декабря, в школах города были закрыты на карантин по ОРВИ 243 из 5309 классов. По домам также отправили 88 из 2100 детсадовских групп.

Отметим, управление Роспотребнадзора по Омской области зафиксировало за минувшую неделю рост числа заболевших ОРВИ и коронавирусом.

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