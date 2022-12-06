В Омске на карантин по ОРВИ закрыли 243 школьных класса и 88 групп в детсадах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Омске выросло число школьных классов и групп в детских садах закрытых на карантин по ОРВИ. Об этом сообщили в департаменте образования.
На сегодня, 6 декабря, в школах города были закрыты на карантин по ОРВИ 243 из 5309 классов. По домам также отправили 88 из 2100 детсадовских групп.
Отметим, управление Роспотребнадзора по Омской области зафиксировало за минувшую неделю рост числа заболевших ОРВИ и коронавирусом.
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