Александр Бурков поручил выделить 343 млн рублей Омску на зимнее содержание дорог

Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков и Законодательное собрание приняли решение выделить столице региона 343 миллиона рублей на зимнее содержание дорог.

Деньги будут выделены Омску из областной казны. Для этого сегодня, 6 декабря, парламентарии внесли четвертые изменения в бюджет на 2022 год.

- Сегодня вместе с депутатами Заксобрания выделили городскому бюджету Омска 343 миллиона рублей на содержание дорог. Эта статья расходов в областной столице, к сожалению, давно и хронически недофинансирована. Средств не хватает. Как следствие — многочисленные обращения граждан, автомобилистов и пешеходов. Знаю, что коммунальщикам нелегко, но вместе с тем уверен, что и эта сумма станет хорошим подспорьем в предстоящий зимний сезон. Ждём улучшений и грамотного использования каждого бюджетного рубля, - сказал Александр Бурков.

Отметим, доходы бюджета Омской области в 2022 году составят 133 миллиарда рублей, а расходы - 146 миллиардов. Таким образом, дефицит будет на уровне 13 миллиардов рублей.

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