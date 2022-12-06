Три жителя Омской области скончались и еще 10 пострадали при взрывах газа за 2022 год

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омской области из-за неправильной эксплуатации и неисправности газового оборудования скончались три человека, еще десять получили травмы. Такую статистику приводит ГУ МЧС по Омской области за 2022 год.
По данным ведомства, с начала этого года по вышеуказанным причинам произошло 22 пожара. В целом сотрудники МЧС спасли пять омичей за это время.
Спасатели просят жителей региона соблюдать требования безопасности при эксплуатации газового оборудования. О их нарушении необходимо незамедлительно сообщать в пожарно-спасательную (101) и газовую (104) службы.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru