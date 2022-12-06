Три жителя Омской области скончались и еще 10 пострадали при взрывах газа за 2022 год

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области из-за неправильной эксплуатации и неисправности газового оборудования скончались три человека, еще десять получили травмы. Такую статистику приводит ГУ МЧС по Омской области за 2022 год.

По данным ведомства, с начала этого года по вышеуказанным причинам произошло 22 пожара. В целом сотрудники МЧС спасли пять омичей за это время.

Спасатели просят жителей региона соблюдать требования безопасности при эксплуатации газового оборудования. О их нарушении необходимо незамедлительно сообщать в пожарно-спасательную (101) и газовую (104) службы.

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